بلينكن وبن فرحان يناقشان تطورات مقترح بايدن بشأن غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، تطور اقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس جو بايدن يوم 31 مايو 2024.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من أنتوني بلينكن تطرقا خلاله إلى المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.

وطرح بايدن يوم الجمعة 31 مايو اقتراحا من 3 خطوات بما في ذلك وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المعتقلين وإعادة إعمار القطاع.

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وفي اليوم التالي، دعت قطر ومصر والولايات المتحدة حماس وإسرائيل إلى التوصل إلى اتفاق ينفذ المبادئ التي أعلنها بايدن.

ولم تعلن إسرائيل ولا حماس موقفا نهائيا بشأن ما أعلنه بايدن الذي قدمت بلاده لحليفتها إسرائيل دعما عسكريا واستخباراتيا ودبلوماسيا قويا منذ اندلاع الحرب.

وفي السياق صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بسبب مصالح سياسية.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الصراع في غزة من أجل الحفاظ على حياته السياسية: "لدى الناس كل الأسباب للتوصل إلى هذا الاستنتاج".

وتابع قائلا: "يجب أن يكون هناك حل الدولتين والانتقال إليه وهذا هو أكبر خلاف لي مع نتنياهو".

جدير بالذكر أن نتنياهو شدد على أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعما أن الرئيس الأمريكي "قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة".

المصدر: RT + وكالات