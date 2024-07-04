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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 16:41 GMT

    أنور قرقاش يتحدث عن "معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر" ويثير تفاعلا

    أثار المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتدوينة له تحدث فيها عن "معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر".

    أنور قرقاش يتحدث عن
    AFP

    وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب قرقاش: "من حرب غزة والسودان إلى أوكرانيا، والانتخابات المحورية في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة معالم مشهد دولي مقلق وغير مستقر".

    وتابع قرقاش: "وفي أولويتنا العربية والإقليمية، لا بديل عن خفض التصعيد والحلول السياسية والاستثمار في الازدهار المشترك، عربيا وإقليميا لا بديل عن الحوار والتواصل والتعاون".

    وتفاعل نشطاء على منصة "إكس" مع منشور الرئيس الإماراتي، حيث علق أحدهم معلقا: "لذلك نحن كعرب بحاجة إلى حوار جدي ومعمق يجلس فيه الجميع إلى طاولة واحدة لنقرر فيه كيف نحمي أنفسنا من كل هذه المتغيرات السريعة التي من المتوقع أن تؤثر علينا بشكل أو بآخر، إضافة إلى تحقيق مصالحة حقيقية بين كافة البلاد العربية وتعزيز الشراكة العربية الواحدة"، وأضاف آخر: "حقا العالم يحتاج إلى هدنة".

    أنور قرقاش يتحدث عن

    المصدر: RT

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