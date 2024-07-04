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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 15:46 GMT

    الشرطة التونسية تلقي القبض على مرشح للانتخابات الرئاسية بشبهة فساد مالي

    ألقت الشرطة التونسية القبض على أمين عام حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وذلك بشبهة فساد مالي.

    الشرطة التونسية تلقي القبض على مرشح للانتخابات الرئاسية بشبهة فساد مالي
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    ووفقا لوسائل إعلام محلية، ألقت الشرطة القبض على المرايحي، زعيم حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، والمعروف كذلك بانتقاده لسياسة الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

    وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

    ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

    انتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر المقبل.

    ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال.

    ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن يوم الخميس نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي.

    واعتقلت الشرطة سياسيين ومعارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.

    وأصدر الرئيس التونسي يوم الثلاثاء الماضي، أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم 6 من أكتوبر 2024.

    المصدر: وكالات

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