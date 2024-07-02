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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 22:05 GMT

    مراسلة RT: الرئيس التونسي يحدد تاريخ 6 أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية

    قالت مراسلة RT في تونس يوم الثلاثاء إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا بدعوة الناخبين التونسيين للانتخابات الرئاسية.

    مراسلة RT: الرئيس التونسي يحدد تاريخ 6 أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية
    Globallookpress

    وأضافت المراسلة أن قيس سعيد حدد تاريخ الـ 6 من أكتوبر 2024 موعدا للانتخابات الرئاسية.

    وفي شهر فبراير قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إن الانتخابات الرئاسية من المنتظر تنظيمها في الربع الأخير من السنة الحالية.

    وفي الشهر ذاته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال استقباله رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها المقرر.

    وأفاد بيان للرئاسة التونسية حينها بأن الرئيس أشار إلى أنه تم احترام كافة المواعيد الانتخابية من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وانتخابات المجالس المحلية.

    وذكر البيان أن قيس سعيد أكد بهذه المناسبة أن "كل الانتخابات القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية".

    المصدر: RT

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