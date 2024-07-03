مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 21:49 GMT

    مسؤول إسرائيلي: مقترح "حماس" المحدث يفتح المجال أمام تقدم المفاوضات

    أبدى مسؤول إسرائيلي رفيع موقفا إيجابيا من مقترح حركة "حماس" المحدث بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    مسؤول إسرائيلي: مقترح
    APAimages / Abdullah Abu Al-Khair / Legion-Media

    ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول قوله إن مقترح "حماس" يسمح بالتقدم بشأن اثنين من البنود التي اقترحتها إسرائيل في 27 مايو الماضي.

    ويخص البند الأول المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والثاني الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الصفقة.

    ويشار إلى أن إسرائيل كانت تسعى للحفاظ على بعض الغموض في الاتفاق لتكون قادرة على مواصلة محاربة "حماس" في غزة في حال اتخاذ القرار بهذا الشأن، فيما كانت "حماس" تسعى لضمان وقف العملية الإسرائيلية بعد موافقتها على المرحلة الأولى من الصفقة.

    وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنه إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على دخول جولة جديدة من المفاوضات، سيحتاج الطرفان إلى عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

    وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على مقترح "حماس" المحدث عبر الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين، يوم الأربعاء.

    وقال مكتب نتنياهو إنه سيدرس المقترح وسيقدم رده للوسطاء لاحقا.

    المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"، "أكسيوس"

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم

    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    "100 صاروخ كاتيوشا".. "حزب الله" يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين

    أخبار العالم العربي

    اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة

    أخبار العالم

    سياسي فرنسي: اقتراح أوربان على زيلينسكي بوقف إطلاق النار صدم مؤيدي استمرار الصراع

    أخبار العالم

    إعلان حالة طوارئ.. انتشار حريق غابات في شمال كاليفورنيا وتوقعات بمزيد من موجات الحر (فيديو)