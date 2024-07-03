ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المسؤول قوله إن مقترح "حماس" يسمح بالتقدم بشأن اثنين من البنود التي اقترحتها إسرائيل في 27 مايو الماضي.

ويخص البند الأول المفاوضات بين إسرائيل و"حماس" خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والثاني الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية من الصفقة.

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ويشار إلى أن إسرائيل كانت تسعى للحفاظ على بعض الغموض في الاتفاق لتكون قادرة على مواصلة محاربة "حماس" في غزة في حال اتخاذ القرار بهذا الشأن، فيما كانت "حماس" تسعى لضمان وقف العملية الإسرائيلية بعد موافقتها على المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي بأنه إذا وافقت الحكومة الإسرائيلية على دخول جولة جديدة من المفاوضات، سيحتاج الطرفان إلى عدة أسابيع للتوصل إلى اتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصوله على مقترح "حماس" المحدث عبر الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين، يوم الأربعاء.

وقال مكتب نتنياهو إنه سيدرس المقترح وسيقدم رده للوسطاء لاحقا.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"، "أكسيوس"