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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 20:35 GMT

    مكتب نتنياهو يؤكد حصوله على مقترح "حماس" بشأن وقف إطلاق النار

    أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حصل على مقترح حركة "حماس" المحدث حول صفقة وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين من الوسطاء القطريين والمصريين والأمريكيين.

    مكتب نتنياهو يؤكد حصوله على مقترح
    Jack Guez/dpa / Globallookpress

    وقال مكتب نتنياهو في بيان له، يوم الأربعاء، إن "إسرائيل تدرس المقترح وستقدم ردها للوسطاء".

    وكانت إسرائيل قد سلمت آخر مقترحها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يوم 27 مايو الماضي. وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 31 مايو عن بعض تفاصيله، معبرا عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق.

    وفي 11 يونيو الماضي قدمت "حماس" ردها على المقترح الإسرائيلي، لكن الولايات المتحدة انتقدته، قائلة إنه تضمن تعديلات على بنود قد تم الاتفاق عليها سابقا، حسب قول واشنطن.

    وكانت المشاورات بين طرفي النزاع والوسطاء مستمرة لصياغة مقترح من شأنه أن يكون مقبولا للطرفين، علما بأن إسرائيل اتهمت "حماس" بعرقلة الصفقة.

    المصدر: وكالات

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