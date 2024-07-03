إقرأ المزيد فيديو متداول لصواريخ دفاع جوي مصرية تتصدى لهدف معاد (فيديو)

وتساءل موقع Nziv الإخباري الإسرائيلي في تقرير له: "هل تصدت أنظمة الدفاع الجوي المصرية لصاروخ باليستي؟".

وأضاف أن الفيديو الذي تم تسريبه يظهر لحظة قيام نظام الدفاع الجوي "Pchora 2M" التابع لقوات الدفاع الجوي المصري بتتبع هدف جوي من مصدر مجهول والانقضاض عليه.

وتابع أنه بعد الاعتراض الناجح، سمعت هتافات "الله أكبر" من الجنود في نهاية الفيديو، مشيرا إلى أن الهدف الذي تم اعتراضه هو صاروخ كروز.

وأعلن الحوثيون وفقا للموقع العبري يوم 28 يونيو الماضي في الوقت المتزامن مع نشر الفيديو مهاجمتهم 4 سفن في البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، حيث تعرضت سفينة يوهانس ميرسك لهجوم بصاروخ كروز، وكانت السفينة المذكورة متواجدة منذ فجر يوم 27 يونيو في ميناء بورسعيد المصري وغادرته حوالي الساعة الثامنة مساء ذلك اليوم.

ولفت الموقع العبري إلى أن نظام Pechora-2M هو نظام دفاع جوي روسي متوسط المدى، ويتضمن أنظمة كهرو بصرية لرصد وتتبع وتحديد الأهداف الجوية المعادية في مختلف الظروف الجوية سواء في الليل أو في النهار.

ويستخدم النظام صواريخ إس-125 المتطورة ذات رأس حربي كبير، ويمكنه إصابة أكثر من هدف جوي في نفس الوقت.

ويبلغ مدى الصواريخ حوالي 35 كيلومترا على ارتفاع 18 كيلومترا، وتستطيع مواجهة كافة وسائل الهجوم الجوي.

ويعتبر هذا النظام تطويرا عن نظام "بيتشورا" السابق الذي شارك في الحروب المصرية الإسرائيلية وأسقط العديد من طائرات العدو.

ويمكن لنظام Pechora 2M التعامل مع صواريخ تتبع الإشعاع الحراري وصواريخ كروز وأنواع مختلفة من الطائرات والمروحيات، ويمكنه إسقاط أهداف متعددة في نفس الوقت.

وتحتوي كل بطارية على 4 قاذفات صواريخ، بواقع صاروخين على كل قاذفة.

المصدر: Nziv