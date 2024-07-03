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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 12:46 GMT

    تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء

    إلى جانب التغييرات الواسعة في الحكومة المصرية أعلنت القاهرة عن تنقلات وتعينات جديدة للمحافظين في البلاد كان من أبرزها تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء.

    تعيين مدير المخابرات المصرية الأسبق محافظا لشمال سيناء

    وأدى اللواء خالد مجاور، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، كمحافظ جديد لمحافظة شمال سيناء، خلفًا للواء محمد عبد الفضيل شوشة ضمن حركة المحافظين 2024، التي جرى إعلان أسمائها صباح اليوم الأربعاء.

    من هو اللواء خالد مجاور؟

    - الملحق العسكري المصري لمكتب الدفاع في واشنطن «الولايات المتحدة الأمريكية».

    - شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني في الفترة من مايو 2017 إلي سبتمبر 2018.

    - تولى قيادة الجيش الثاني الميداني في مايو 2017.

    - عين نائبا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في أكتوبر 2018 وحتى ديسمبر 2018.

    - تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018.

    - تولى منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بالقوات المسلحة المصرية في 2021.

    - تولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.

    - ينسب لـ اللواء مجاور عدد من الأمور الهامة، من بينها زيادة عمليات التأمين للمؤسسات الحيوية والكنائس في مدينة الإسماعيلية، وذلك بدايةً من شهر أبريل عام 2017.

    - كما يعرف عنه نشاطه البالغ الذي ظهر بقوة في منطقة سيناء من خلال زياراته التفقدية لتشكيلات ووحدات الجيش في تلك المنطقة بالتزامن مع عملية سيناء 2018، التي نفذها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

    المصدر: RT

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