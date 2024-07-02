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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:54 GMT

    مصادر تكشف لـRT أسماء بعض المحافظين الجدد في مصر

    كشفت مصادر لـRT عن تغييرات كبيرة في المحافظين المصريين خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع إعلان الحكومة الجديدة في مصر.

    مصادر تكشف لـRT أسماء بعض المحافظين الجدد في مصر
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    بالأسماء.. مصادر تكشف لـRT عن تغييرات كبيرة في الوزراء المصريين
    بالأسماء.. مصادر تكشف لـRT عن تغييرات كبيرة في الوزراء المصريين

    وجاء المحافظون الجدد كالتالي:

    1. اللواء أشرف الجندي الإسكندرية
    2. جاكلين عازر البحيرة
    3. عادل سعيد الجيزة
    4. عماد الكدواني المنيا
    5. هشام أبو النصر أسيوط
    6. طارق مرزوق الدقهلية
    7. علاء عبد المعطي كفر الشيخ
    8. عبد الفتاح نور الدين سوهاج
    9. أشرف فارس إسماعيلية
    10. خالد شوقي أسوان
    11. حازم الأشموني شرقية
    12. أيمن عطية القليوبية
    13. أيمن الشهابي دمياط

    وتعد حركة المحافظين المنتظرة غدا، هي الخامسة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم في عام 2014، وقد كانت الحركة الأولى في فبراير 2015 وشملت تغيير 17 محافظا، والإبقاء على 10 وتضمنت تعيين المرأة في منصب "نائب المحافظ" للمرة الأولى.

    بينما كانت الحركة الثانية في فبراير 2017 وشملت تغيير 5 محافظين، وتعيين أول امرأة لمنصب المحافظ وهي المهندسة نادية عبده التي تم تعيينها محافظا للبحيرة.

    ثم جاءت الحركة الثالثة في أغسطس 2018،  وشملت تغيير 20 محافظا والإبقاء على 7 في مناصبهم، إلى جانب تعيين 18 نائبا.

    ثم في نوفمبر 2019 جاءت حركة المحافظين الرابعة، وشملت تغيير 13 محافظا، وتعيين 23 نائبا، وكذلك تعيين سيدة لمنصب المحافظ هي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط الحالي.

    وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يحدد سبل اختيار أو تعديل المحافظين، إلا أن قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1969، قد نص في المادة 43، أنه بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية يعد المحافظون مستقيلين بقوة القانون، نظراً لأنهم يمارسون اختصاصاتهم بموجب ولاية الرئيس، التي تنتهي حتما بانتهاء مدة ولايته، إلا أنه بعد حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب أبريل الماضي، فإن المحافظين في المقعد التنفيذي كانوا يمارسون أعمالهم، حتى لا يكون هناك فراغ في الأجهزة التنفيذية، واستمروا في أداء وتسيير أعمالهم.

    المصدر: RT

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