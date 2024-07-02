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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 13:42 GMT

    بالأسماء.. مصادر تكشف لـRT عن تغييرات كبيرة في الوزراء المصريين

    كشفت مصادر لـRT عن تغييرات كبيرة في الحكومة المصرية والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

    بالأسماء.. مصادر تكشف لـRT عن تغييرات كبيرة في الوزراء المصريين
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    "تغييرات مفاجئة".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

    وكشفت المصادر لـRT القائمة كالتالي:

    1. وزير النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير (بعد دمج الوزرات سويا)
    2. وزارة التموين والتجارية الداخلية شريف فاروق 
    3. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت 
    4. وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي 
    5. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب (استحداث وزارة الاستثمار)
    6. وزارة الأوقاف أسامة الأزهري 
    7. وزارة المالية أحمد كوجاك 
    8. وزارة العدل عدنان الفنجري 
    9. وزارة البترول والثروة المعدنية كريم بدوي 
    10. وزير الخارجية بدر عبد العاطي 
    11. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف 
    12. وزير السياحة شريف فتحي
    13. وزير الطيران المدني سامح الحفني 

    وكشفت المصادر عن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة وهم:

    1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي 
    2. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق 
    3. وزير الصحة خالد عبد الغفار 
    4. وزير النقل كامل الوزير 
    5. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي 
    6. وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط 
    7. وزير التعليم العالي أيمن عاشور
    8. وزير الاتصالات عمرو طلعت 

    ونوهت المصادر بأنه تم دمج النقل والصناعة وقطاع الأعمال، ووزارة الخارجية مع الهجرة، واستحداث الاستثمار والتجارة الخارجية.

    ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".

    ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

    المصدر: RT

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