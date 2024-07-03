بعد فيديو تهديد سعوديين بأداة حادة.. السفارة في تركيا تصدر بيانا
قالت السفارة السعودية في تركيا إن الجهات المختصة بتركيا قبضت على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يقوم بتهديد مواطنين سعوديين مستخدما أداة حادة.
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ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.
وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها شؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل عند الطوارئ.
بيان من السفارة فيما يتعلق بالمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/UrgNdB3XL7— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 3, 2024
وكانت السلطات الأمنية التركية أوقفت شخصا قالت إنه أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.
ووفق ما نشرته وكالة "الأناضول" أمس فقد سارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.
بخصوص قضية محاولة الاسائة والتهديد— Bader N. Albarghash (@balbarghash) July 2, 2024
لبعض الأخوة من السعودية في اسطنبول
الدولة التركية تتميز
بسرعه الاجراءات لاي إسائة لضيوفها
وعندما تقوم بإجراء تنفذه سريعا
لفرض القانون والنظام وهي رسالة
لكائن من كان بان لاحد يجرأ علي الاسائة
للسياح وضيوف تركيا
احفاد العثمانيين عندما يتخذون قرار… pic.twitter.com/NWISOrQHBi
وبحسب المعلومات فقد تم توقيف الشخص (43 عاما) في منزله وهو مخمور، أحيل الشخص إلى القضاء بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".
المصدر: RT+ وكالات
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