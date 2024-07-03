ولفتت السفارة في بيان، إلى أنه تم القبض على الشخص الذي هدد المواطنين السعوديين، وأصدرت الجهات المختصة التركية بيانا عن تفاصيل القبض عليه، وتقدم السفارة شكرها للسلطات المحلية.

وأكدت السفارة حرصها على جميع المواطنين ومتابعتها شؤونهم وسلامتهم، وتحثهم على التواصل عند الطوارئ.

بيان من السفارة فيما يتعلق بالمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. pic.twitter.com/UrgNdB3XL7 — Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) July 3, 2024

وكانت السلطات الأمنية التركية أوقفت شخصا قالت إنه أطلق تهديدات ضد أجانب وبيده سكين بمنطقة "صاري ير" في مدينة إسطنبول، مساء الاثنين.

ووفق ما نشرته وكالة "الأناضول" أمس فقد سارعت الشرطة لتوقيف الشخص عقب تلقيها بلاغا بقيامه بإطلاق تهديدات ضد أجانب وتلويحه بسكين.

بخصوص قضية محاولة الاسائة والتهديد

لبعض الأخوة من السعودية في اسطنبول

الدولة التركية تتميز

بسرعه الاجراءات لاي إسائة لضيوفها

وعندما تقوم بإجراء تنفذه سريعا

لفرض القانون والنظام وهي رسالة

لكائن من كان بان لاحد يجرأ علي الاسائة

للسياح وضيوف تركيا

احفاد العثمانيين عندما يتخذون قرار… pic.twitter.com/NWISOrQHBi — Bader N. Albarghash (@balbarghash) July 2, 2024

وبحسب المعلومات فقد تم توقيف الشخص (43 عاما) في منزله وهو مخمور، أحيل الشخص إلى القضاء بتهمة "الجرح العمد" و"مقاومة الشرطة".

المصدر: RT+ وكالات