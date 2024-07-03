إقرأ المزيد مينسك تشهد عرضا عسكريا بمناسبة عيد استقلال بيلاروس

وبعث الملك سلمان برقية تهنئة، للرئيس لوكاشينكو، أعرب فيها عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار".

من جهته، أعرب ولي العهد السعودي في برقية التهنئة "عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وشهدت مدينة مينسك اليوم الأربعاء عرضا عسكريا بمناسبة عيد استقلال بيلاروس، والذي يقام عام 2024 تحت شعار الذكرى الثمانين لتحرير البلاد من الغزاة النازيين.

المصدر: سبق