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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 20:39 GMT

    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن حقيبة الأوقاف في الحكومة الجديدة

    علق وزير الأوقاف المصري السابق محمد مختار جمعة على خبر رحيله عن وزارة الأوقاف، قائلا: "سنظل جنودا أوفياء لديننا ولوطننا العزيز ما حيينا"، موجها شكره للحكومة.

    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن حقيبة الأوقاف في الحكومة الجديدة
    Legion-Media

    وقال الدكتور مختار جمعة عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "لطالما قلنا لزملائنا بوزارة الأوقاف لا تسأل متى ستخرج؟ ولكن انشغل كيف ستخرج؟، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل نياتنا فيما اجتهدنا فيه، فما كان من فضل أو توفيق فمنه سبحانه، وليس لبشر أن يدعي الكمال، فالكمال لله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله، وما كان من هنات أو زلل أو تقصير فنسأله سبحانه أن يتجاوز عنه، وحسبنا أننا اجتهدنا وما قصدنا غير وجهه سبحانه وما عمدنا أو ركنا إلى الراحة قط طوال مدة تحملنا للأمانة".

    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن حقيبة الأوقاف في الحكومة الجديدة

    وأضاف جمعة: نتمنى لمن يتولون مهام قيادة هذا البلد في مختلف المجالات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الخير وكل التوفيق في قيادة سفينة مصرنا العزيزة، مقدرا كل التقدير ما أولاني إياه من ثقة كبيرة وإكرام كبير طوال هذه المدة التي شرفت فيها بالعمل وزيرا للأوقاف".

    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن حقيبة الأوقاف في الحكومة الجديدة

    وأكد وزير الأوقاف المصري السابق: "سنظل جنودا أوفياء لديننا ولوطننا العزيز ما حيينا، فمن لا خير لوطنه فيه لا خير فيه أصلا، وستظل هذه عقيدتنا التي لا نحيد عنها قيد أنملة".

    ووجه مختار جمعة، تحية لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على مقابلته التي أكرمه بها اليوم، قائلا: "ما أكرمنا به من تعهد ومتابعة طوال مدة عملنا تحت رئاسته، أشكر كل قيادات وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف وجميع العاملين بالأوقاف الذين أعدهم عائلتي الثانية على ما بذلوا وتحملوا معي من جهد كبير طوال مدة العمل بالوزارة من كان منهم على رأس العمل ومن أحيل منهم إلى المعاش أو من لقي منهم ربه".

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    وأردف: "بمنتهى الرضا عدت بعد مقابلة رئيس مجلس الوزراء إلى مبنى الوزارة فسلمت على كبار قاداتها وشكرتهم على ما بذلوه معي من جهد بإخلاص وأوصيتهم بمواصلة هذا الجهد خدمة لديننا ووطننا العزيز ومثل ذلك فعلت بعدها مع قيادات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وتواصلت مع رئيس هيئة الأوقاف حيث لم يسعفني الوقت بالذهاب إليها".

    وكشفت مصادر مصرية مسؤولة في وقت سابق، عن تعيين الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، وزيرا للأوقاف خلفا للدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدة أن الدكتور أسامة الأزهري يستعد لأداء اليمين يوم 3 يوليو.

    المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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