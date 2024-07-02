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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 11:46 GMT

    الصحة في غزة: حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 37925

    أفادت وزارة الصحة بغزة الثلاثاء، في التقرير الاحصائي اليومي "لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي"، المستمر لليوم الـ270 على قطاع غزة، بمقتل 37925 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر.

    الصحة في غزة: حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة بلغت 37925
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    وقال الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

    وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37925 شهيدا و87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

    وأكدت الصحة الفلسطينية أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

    المصدر: RT

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