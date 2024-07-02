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وقال الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 37925 شهيدا و87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وأكدت الصحة الفلسطينية أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

المصدر: RT