"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه جنودا إسرائيليين في مستوطنتي يرؤون وأفيفيم (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية نفذها، استهدف خلالها مباني يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنتي يرؤون وأفيفيم عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مباني يتحصن بها جنود الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنتي يرؤون وأفيفيم شمال فلسطين المحتلة".

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز عناصر في "حزب الله" للصواريخ، ولحظة إطلاقها والأماكن المستهدفة.

وأفادت مراسلتنا اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت منزلا ومحلا تجاريا في بلدة حولا جنوب لبنان.

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وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة النزاع في المنطقة.

المصدر: RT