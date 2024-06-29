مراسلتنا: قتيل وإصابتان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا جنوب لبنان (فيديو)

أفادت مراسلتنا اليوم السبت، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت منزلا ومحلا تجاريا في بلدة حولا جنوب لبنان.

وأظهرت مقاطع مصورة حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة التي تعرضت للغارات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات العديسة ورب ثلاثين وكفرشوبا، كذلك استهدف قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

وأفادت مراسلتنا بأنه خلال تشييع "حزب الله" لأحد عناصره في بلدة الضهيرة الحدودية، أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية في محيط المشيعين مما أدى إلى تطاير الشظايا على المشاركين، دون وقوع إصابات.

المصدر: RT