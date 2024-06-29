 
مباشر

الداخلية المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله من تجمعات وتنظيم دعوات تحريضية في الإسكندرية

أخبار العالم العربي

الداخلية المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله من تجمعات وتنظيم دعوات تحريضية في الإسكندرية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtw9

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لـ "جماعة الإخوان" حول وجود تجمعات لعدد من المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية في محافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن "المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة".

وأوضح المصدر أنه تم "فبركة مقطع صوتي غير حقيقي وإضافته لمقطع الفيديو من أحد العناصر الإخوانية الهارب بالخارج في محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم".

كما أشار إلى أن "ذلك يأتي فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق". مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات".

إقرأ المزيد
مصر.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة
مصر.. السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية إحراق كنيسة

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا