الداخلية المصرية توضح حقيقة ما تم تداوله من تجمعات وتنظيم دعوات تحريضية في الإسكندرية

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لـ "جماعة الإخوان" حول وجود تجمعات لعدد من المواطنين وتنظيم دعوات تحريضية في محافظة الإسكندرية.

وأكد المصدر الأمني، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن "المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضي نظمها أحد الأحزاب السياسية عقب حصوله على التصاريح اللازمة".

لا صحة لما تم تداوله عبر عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله وجود تجمعات لعدد من المواطنين والإدعاء بكونهم مؤيدين لدعواتهم التحريضية.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المقطع المشار إليه كان ضمن وقفة تضامنية مع غزة… pic.twitter.com/8lZEHjjm62 — وزارة الداخلية (@moiegy) June 29, 2024

وأوضح المصدر أنه تم "فبركة مقطع صوتي غير حقيقي وإضافته لمقطع الفيديو من أحد العناصر الإخوانية الهارب بالخارج في محاولة للإيحاء بكونهم مؤيدين لهم".

كما أشار إلى أن "ذلك يأتي فى إطار مخططات الجماعة الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال اختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق". مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات".

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية