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السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا
AP
منازل مدمرة في في قرية عيتا الشعب جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية
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أعلنت السفارة السعودية لدى بيروت، اليوم السبت، متابعتها تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" إنها تحث المواطنين السعوديين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية على المغادرة بشكل فوري.

وشددت السفارة في بيانها على ضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ.

وفي الآونة الاخيرة أعلنت العديد من الدول الأوروبية والإقليمية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.

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وجددت وزارة الخارجية الكويتية يوم 21 يونيو الجاري، دعوتها لكافة مواطنيها بالعدول عن التوجه للجمهورية اللبنانية في الوقت الحالي، وذلك نظرا للتطورات الأمنية المتعاقبة التي تمر بها المنطقة.

المصدر: RT 

 

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