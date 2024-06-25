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انفجار طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد فوق بلدة الطيبة في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

انفجار طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد فوق بلدة الطيبة في جنوب لبنان
Gettyimages.ru
الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية موجهة عن بعد انفجرت فوق ساحة بلدة الطيبة في جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وحسب المعلومات فإن المسيرة الإسرائيلية المفخخة أطلقت من الداخل الإسرائيلي، واستهدفت ساحة بلدة الطيبة.

وفي وقت لاحق، أطلقت مسرة إسرائيلية ثانية قنبلة قرب سنترال هيئة "أوجيرو" (المشغلة لشبكات الاتصالات الأرضية) في الطيبة، كما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدة الخيام.

وقد خرق الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق منطقة مرجعيون على دفعتين محلقا على علو منخفض مسببا حالة من الهلع لدى المواطنين ولدى طلاب الشهادة الثانوية العامة الذين يقدمون الامتحانات الرسمية.

كما خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت فوق صيدا وجوارها وفي أجواء الجنوب والشوف.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت بقذيفة انشطارية سيارة من نوع "بيك اب" في أحد بساتين بلدة الوزاني جنوب لبنان.

المصدر: RT

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