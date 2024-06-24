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"إيقاع قتلى وجرحى وإصابات مباشرة".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

أخبار العالم العربي

AP
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نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 24 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.‏

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإيقاع من بداخله بين قتيل ‏وجريح، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون وعيترون».

المصدر: RT

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