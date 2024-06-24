"إيقاع قتلى وجرحى وإصابات مباشرة".. "حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 24 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.‏

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة مما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإيقاع من بداخله بين قتيل ‏وجريح، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون وعيترون».

المصدر: RT