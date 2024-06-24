صحيفة عبرية تنشر مشاهد توثق أضرارا جسيمة لحقت بمبنى استهدفه "حزب الله" في شمال إسرائيل (صور)

عرضت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مشاهد توثق أضرارا جسيمة لحقت بمبنى استهدفه "حزب الله" اللبناني في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل.

ونشرت "يديعوت أحرونوت" صورتين توثقان احتراق المبنى وضرارا ماديا لحق به، كما عرضت مقطع فيديو يبين حجم الأضرار الكبيرة في المبنى.

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وكان "حزب الله" قد أكد يوم السبت أنه نفذ عمليتين ضد الجيش الإسرائيلي في موقع المطلة، حيث صدر عنه بيانان منفصلان جاء فيهما أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة": "

- "استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم السبت 22 يونيو 2024، مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها ‏إصابة مباشرة، ما أدى الى اشتعال النيران فيها، وذلك ردا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في بلدة الخيام أمس (الجمعة)". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 22 يونيو 2024 مبان يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة، وذلك ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في يارون ‏وراميا وكفركلا".

المصدر: RT‏