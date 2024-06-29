إسماعيل هنية ووزير المخابرات المصرية يبحثان مسار المفاوضات الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالا هاتفيا يوم السبت من وزير المخابرات المصرية عباس كامل.

وتناول الطرفان خلال المكالمة مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

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كما قدم عباس كامل التعازي لرئيس الحركة بوفاة شقيقته الكبرى وعائلتها.

وفي وقت سابق طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وسريعة لتفادي انزلاق المنطقة إلى دائرة جديدة وغير مسبوقة من الصراع.

وشدد السيسي خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في القاهرة، على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بصورة عاجلة ومكثفة.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي وفون دير لاين اتفقا على أن التوصل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، سيظل السبيل الأمثل لضمان الاستقرار المستدام بالمنطقة.

وجدد السيسي تحذير مصر من احتمالات توسع الصراع التي تتزايد حاليا على نحو يتسم بالخطورة البالغة، وفق نص البيان.

المصدر: RT