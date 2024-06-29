العراق.. السلطات الأمنية تكشف تفاصيل جديدة عن مقتل ضابط كبير بإقليم كردستان (صورة)

كشفت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق، تفاصيل جديدة عن مقتل اللواء في وزارة البيشمركة بأربيل، محسن محمد رشيد.

وقالت مديرية شرطة أربيل في بيان: "مساء الجمعة 28 يونيو 2024، فرقها عثرت على جثة اللواء في البيشمركة على جانب طريق 150 متري في أربيل، وتشير التحقيقات الأولية إلى أنه انتحر بواسطة سلاح (كلاشينكوف)".

وأضافت في البيان: "في الساعة 04:30 من عصر الجمعة، وصلت فرق الأدلة والجريمة وفرق كاميرات المراقبة التابعة لمديرية شرطة أربيل إلى مكان حادثة الوفاة على جانب شارع 150 متري في أربيل، بالقرب من مجمع سلافا سيتي السكني".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المواطن محسن رشيد، وهو ضابط برتبة لواء في وزارة البيشمركة، أقدم على الانتحار بسلاح (كلاشينكوف) أثناء وجوده بمفرده في سيارته الخاصة".

وذكرت شبكة "رووداو" الإعلامية، الجمعة أنه "عثر على جثة اللواء في وزارة البيشمركة، الطبيب محسن رشيد على طريق 150 متري بأربيل، الساعة 04:30 مساء اليوم بداخل سيارته".

وأفادت بأنه حسب النتائج الأولية "وجدوا على جثته آثار إطلاقات نارية" لافتة إلى "عدم توفر أي معلومات عن تفاصيل مقتله أو وفاته، لمعرفة ما إذا كان قد تعرض لحادث اغتيال أم هو من قام بإنهاء حياته".

وقال أحد أفراد العائلة لـ"رووداو" إن "الحادث وقع الجمعة ولا نعرف ماهية حصوله".

من جهتها، نعت وزارة البيشمركة، اللواء محسن محمد رشيد، مشيرة إلى أنه "شغل منصب المدير السابق للشؤون الطبية بالوزارة".

وقالت الوزارة إن اللواء "توفي إثر حادث مؤسف" مشيرة إلى أن "القوات الأمنية تجري تحقيقا موسعا لمعرفة ملابسات الحادث".

وأضافت أن رشيد "كان ضابطا مخلصا في المجال الطبي والصحي بالوزارة لاسيما في فترة الحرب ضد إرهابيي "داعش"".

واللواء محسن محمد رشيد، هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي.

المصدر: "رووداو"