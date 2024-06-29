"كمائن الموت".. "كتائب القسام" توجه رسالة مصورة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم الجمعة رسالة مصورة للجيش الإسرائيلي حملت عنوان "كمائن الموت".

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ونشرت الكتائب مقطع فيديو يوثق مشاهد من كمائن نصبتها في السابق أوقعت فيها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأظهرت المشاهد عدة كمائن نفذتها "القسام"، بالإضافة إلى عمليات رصد للجنود الإسرائيليين خلال عملية استدراجهم للكمائن.

كما وثقت المقاطع تفجير دبابات وناقلات جند وجرافات وعمليات قنص ومشاهد بقايا أسلحة إسرائيلية وعتاد تم الاستيلاء عليها عقب تنفيذ عدد من تلك الكمائن.

وتضمن الفيديو أيضا جنديا إسرائيليا تمت تصفيته في أحد الأنفاق بالقطاع.

وفي نهاية المقطع المصور ظهرت صورة أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" وكتبت بجواره عبارة "لن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".

المصدر: RT