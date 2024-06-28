لواء لبناني يستبعد حدوث حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل لـ3 أسباب

قال المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم إن حدوث حرب شاملة أمر مستبعد، مشيرا إلى واقع الجيش الإسرائيلي وعدم قبول واشنطن بتوسيع نطاق الصراع لحرب إقليمية.

واستقبل اللواء عباس إبراهيم بمكتبه في بيروت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، حيث تم عرض للمستجدات في ملف النازحين السوريين وكيفية معالجته سياسيا وإنسانيا.

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وتم عرض أهمية تعزيز الحل السياسي ومعالجة الأزمات المتفرعة عن النزوح والتي تعاني منها البلدان المضيفة في المنطقة، ومنها لبنان.

كما استقبل السفير البرازيلي في لبنان تارسيسيو كوستا، وبحث معه في مسألة احتمال التصعيد في جنوب لبنان.

وأكد اللواء إبراهيم خلال اللقاء موقفه "المستبعد لحدوث حرب شاملة"، مستندا إلى "واقع الجيش الإسرائيلي وعدم قبول الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع الصراع، بالإضافة إلى التخوف من تحول الأزمة إلى حرب إقليمية شاملة".

هذا وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر أن الجيش الأمريكي يقوم بتحريك قواته بالقرب من لبنان وإسرائيل لإجلاء مواطنيه في حال تصاعد المواجهة بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني.

كما أشارت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن "حربا واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله اللبناني قد تحدث خلال الأسابيع القليلة المقبلة" إذا لم يتوصل الجانب الإسرائيلي وحركة "حماس" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

المصدر: RT