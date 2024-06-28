السعودية.. هزة أرضية تضرب حائل

أفادت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بوقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، شرقي محافظة الشنان في منطقة حائل.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، أن "محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت ظهر هذا اليوم الجمعة هزة أرضية شرق الشنان بمنطقة حائل بقدر زلزالي بلغ 3.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال إن "الوضع مطمئن ويقتصر على الإحساس بالهزة ولم يتم تسجيل هزات ارتدادية".

وشعر سكان شرق حائل وشمالي القصيم بالهزة الأرضية، وذكر بعض المهتمين برصد الحوادث الطبيعية، أن الهزة بقوة "4.2 على مقياس ريختر"، وأنها استمرت لعدة ثوان، غير أن، هيئة المساحة الجيولوجية قالت إن قوتها 3.6 درجة على مقياس ريختر.

المصدر: "سبق"