"كتائب المجاهدين" تدك القوات الإسرائيلية في "محور نتساريم" بالصواريخ (فيديو)

أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء يوم الخميس استهداف قوات إسرائيلية متمركزة في ما يسمى محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

كما عرضت كتائب المجاهدين مشاهد لدك قيادة فرقة غزة في مستوطنة "ريعيم" برشقة صاروخية.

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وتواصل المقاومة الفلسطينية بغزة لليوم 265 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دك القوات الإسرائيلية واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في القطاع.

وفي أحدث العمليات استهدفت "كتائب شهداء الأقصى" بوابل من قذائف الهاون غرف القيادة والسيطرة على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة.

أما "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس فقد أعلنت قصف غرفة قيادة القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" بصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما أعلنت أيضا تمكن مقاتليها من قنص جندي إسرائيلي في محيط مسجد الشبيلي شرقي مدينة رفح.

ونشرت "القسام" مشاهد من استهداف سابق لدبابة ميركافا ضمن قوة إسرائيلية مدرعة بعد رصد حركة مرور آلياتهم لعدة أيام في شارع البحر جنوبي حي تل السلطان في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

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من جهتها، فجرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" عبوة أرضية في آلية عسكرية إسرائيلية خلال توغلها شرقي حي الشجاعية.

كما أعلنت تفجير عبوة أرضية شديدة الانفجار في حفار عسكري إسرائيلي مقابل مسجد الشهداء شرق حي الشجاعية، وأكدت تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية قرب مقبرة التوانسة شرقي حي الشجاعية في تفجير عبوة (ثاقب - برميلية) زرعوها مسبقا.

كما قصفت "سرايا القدس" موقع "صوفا" العسكري شرقي مدينة رفح بعدد من قذائف الهاون.

بدورها عرضت ألوية الناصر صلاح الدين مشاهد من سيطرتها على مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرون" وسط قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية