وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات المنطقة (صور)

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره السوري فيصل المقداد العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات المنطقة.

وخلال استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على عشاء عمل في أبوظبي، فيصل المقداد وزير الخارجية السوري، بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز مسارات التعاون في مختلف المجالات ومنها التنموية بما يخدم المصالح المشتركة للإمارات وسوريا.

كما بحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي منطقة الشرق الأوسط.

ورحب آل نهيان بالمقداد وأعرب عن "اعتزازه بزيارته إلى دولة الإمارات".

وأكد آل نهيان على "عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات وسوريا والحرص على تنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وأعرب عن "تمنياته لسوريا دوام الأمن والاستقرار ولشعبها الشقيق التنمية والازدهار والرخاء".

وأشار إلى أن "العمل العربي المشترك يشكل ركيزة أساسية لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والحياة الكريمة.

المصدر: "وام"