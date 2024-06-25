"لا نريد أن نكون عبيدا".. أبو مرزوق يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق حرص "الحركة" على الشعب الفلسطيني وعلى القضية والمشروع الوطني الفلسطيني مشيرا إلى أننا "ندفع دماءنا من أجل هذا المشروع".

وقال أبومرزوق في حوار مع برنامج "نيوزميكر" على قناة RT العربية: "قلنا منذ اليوم الأول للحرب هذه حددنا إننا نريد حكومة كفاءات فلسطينية تدير القطاع والضفة الغربية بما في ذلك قضايا إعادة الإعمار والبنية التحتية للقطاع".

وأضاف: "وأن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي الإطار الجامع للشعب الفلسطيني بمشاركة جميع الفصائل، ونحن مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة لأننا لا نريد أن نكون عبيدا أو تحت أي محتل وهذه إرادة الفلسطينيين أنفسهم".

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وحذر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" من أن "هناك هدف أساسي عند الإسرائيليين يتمثل في ابتلاع الضفة الغربية.. والآن أعطي بن غفير صلاحيات واسعة في الأمن ومن قبله سموتريتش بخصوص الاستيطان".

واختتم هذا الجانب قائلا: "نخشى أن يقضم المشروع الإسرائيلي القضية الفلسطينية والأراضي.. الضفة الغربية في خطر شديد والسلطة (الفلسطينية) مسؤولة عن هذا الأمر".

المصدر: RT