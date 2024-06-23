سموتريتش يكشف طبيعة "خطر" قيام دولة فلسطين على شعب إسرائيل

قال وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش إن "لا شيء سريا في خطة السيطرة على الضفة الغربية، وأن غالبية الإسرائيليين يدركون أن دولة فلسطين هناك من شأنها تعريض وجودهم للخطر".

ولجأ الوزير سموتريتش إلى منصة "إكس" لنفي أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية أمرا سريا.

״התחקיר" של הניו יורק טיימס לא חשף שום סוד. הציבור הישראלי ברובו המוחלט התקדם אחרי הטבח שביצע חמאס והוא מבין מצויין שמדינה פלשתינית ביהודה ושומרון תסכן את קיומה של ישראל ומתנגד לה. שום דבר במה שאני עושה הוא לא חסוי. הכל על השולחן, בסמכות וברשות. אמשיך בע״ה לפתח את ההתיישבות בלב… pic.twitter.com/P5SsI0ScJq — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) June 23, 2024

وكتب في حسابه ردا على تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بهذا الشأن: "إن تقرير الصحيفة لم يكشف أسرارا وكل ما أفعله واضح".

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وقال الوزير اليميني المتطرف: "الجمهور الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة يدرك جيدا أن إقامة دولة فلسطينية بالضفة من شأنه تعريض وجودنا للخطر".

وتابع مؤكدا "سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية، من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن".

وجاء نفي سموتريتش بعد أن كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "نيويورك تايمز" عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

المصدر: RT