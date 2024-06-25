ليبيا.. الدبيبة يصدر تعليمات بفتح معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بضرورة استكمال إجراءات افتتاح معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس، مؤكدا أن تنظيم المعبر خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين.

واجتمع الدبيبة في ديوان رئاسة الوزراء، مع وفد من المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس الأعيان ببلدية زوارة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

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وخصص اللقاء لمناقشة عدد من القضايا الخدمية وأوضاع معبر رأس اجدير الحدودي، حيث تعتبر زوارة من البلديات الحدودية.

وأصدر الدبيبة تعليمات بضرورة فتح الطريق الساحلي واستكمال إجراءات افتتاح معبر رأس اجدير الحدودي، وفق خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي، وأكد أن تنظيم معبر رأس اجدير خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة.

وتقرر تأجيل افتتاح معبر رأس اجدير بين ليبيا وتونس الذي كان مقررا يوم الاثنين، بعد أن أغلق محتجون الطريق الساحلي المودي إلى المعبر.

وفي بيان أصدره المحتجون، أشاروا إلى أن "قرارهم جاء بناء على سلسلة من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية"، والتي وصفوها بأنها "تحمل توجهات عرقية وعنصرية ضد أمازيغ ليبيا".

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وأكد المحتجون أنهم "دخلوا في اعتصام مفتوح وأغلقوا جميع مداخل بلدية زوارة الكبرى، بما في ذلك معبر رأس اجدير الحدودي والطريق الساحلي أبوكماش"، مطالبين الحكومة بـ"العدول عن قراراتها التي تهمش وتنقل الضباط والعسكريين من خلفيات أمازيغية".

وفي منتصف مارس، قالت وزارة الداخلية الليبية إنها أغلقت المعبر الحدودي بسبب اشتباكات مسلحة بعد تعرض الحدود لهجوم من "خارجين على القانون".

ورأس اجدير هو المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين في المنطقة الغربية لليبيا حيث غالبا ما يذهب الليبيون إلى تونس لتلقي العلاج وتمر شاحنات البضائع القادمة من الاتجاه المقابل.

المصدر: RT