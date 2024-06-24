القاهرة تنفي أنباء حول ترتيبات مصرية وأمريكية بشأن خروج فلسطينيين من غزة

نفت القاهرة الأنباء المتداولة عن اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر سامح شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد هذه الأنباء قائلا: "ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة، تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلا ومضمونا، لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحا وجود أية ترتيبات من هذا النوع".

ما يتم تداوله علي بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين فى الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلاً ومضموناً…لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحاً وجود أية ترتيبات من هذا النوع. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 24, 2024

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وفي وقت سابق، دعت مصر الأطراف الدولية المؤثرة للاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والتدخل للحفاظ على حقوقه في هذا التوقيت الذي يواجه فيه ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة، والعمل على وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

المصدر: "القاهرة 24"