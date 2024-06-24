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مصر تسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر إسرائيلي

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مصر تسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر معبر إسرائيلي
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كشف مصدر رفيع المستوى اليوم أن الأجهزة المعنية في مصر نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

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وأوضح المصدر أن دخول المساعدات سيكون عبر معبر كرم أبو سالم على الجانب الإسرائيلي بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح.

أضاف: "مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي".

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المرحلة المكثفة من الحرب على حماس تقترب من نهايتها بمعركة رفح.

وأشار نتنياهو، في تصريح إلى القناة الـ 14 الإسرائيلية، إلى أن انتهاء القتال العنيف ضد حماس لا يعني نهاية الحرب في غزة كي لا تعود الحركة للسيطرة على القطاع.

وقال إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة عدد من الرهائن وهذا ليس سرا.

المصدر : القاهرة الإخبارية + القناة 14 الإسرائيلية

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