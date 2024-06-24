مصر.. أول تحرك برلماني بعد "قرار مستفز" يخالف الدستور

وجه عضو مجلس النواب المصري اللواء عصام العمدة طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ووزير الكهرباء بعد أزمة انقطاع الكهرباء المفاجئ.

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وقال في طلب الإحاطة: "طالعتنا صحف اليوم بقرار مستفز جدا من وزارة الكهرباء باستثناء محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح من تخفيف أحمال الكهرباء وكأن وزارة الكهرباء تستفز المواطنين من أهالي الصعيد تحديدا".

وتابع: "القرار يستفز أهالي الصعيد الذين يعانون من ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتنقطع الكهرباء عنهم يوميا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات بينما المحافظات الساحلية درجة الحرارة أقل بكثير من محافظات الصعيد ويتم استثنائهم من انقطاع الكهرباء مما جعل وزارة الكهرباء تخالف دستور جمهورية مصر العربية بأن جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات".

وكان عدد من المواطنين في مصر قد تداولوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى من انقطاع الكهرباء لساعات إضافية بعد عودتها من انقطاع دام 3 ساعات خلال فترة النهار.

واشتكى المواطنون في تعليقاتهم من عدم الإعلان المسبق عن مواعيد انقطاع الكهرباء الطارئة بالشكل الذي تعرضت له جميع المحافظات اليوم، حيث تغيرت مواعيد الانقطاع إلى 3 ساعات بدلا من ساعتين، وبعد الإعلان رسميا عن زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط لـ 3 ساعات، فوجئوا بالانقطاع مجددا مساء اليوم بعد انتهاء الساعات المقررة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي اليوم في حالة من الغضب بين المواطنين إذ عبروا عن ذلك عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، حيث تسبب هذا الانقطاع المفاجئ في ضرر لعدد منهم خاصة من يستقلون المصاعد وطلاب الثانوية العامة والأزهرية الذين يتزامن الانقطاع مع أيام امتحاناتهم.

المصدر: RT