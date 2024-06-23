نتنياهو يتحدث عن تقارير حول اغتيال "الرجل رقم 4" في "حماس"

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التقارير التي تفيد بأن المسؤول الكبير في حركة "حماس" رائد سعد، قد تم اغتياله في نهاية هذا الأسبوع.

وفي مقابلة له ببرنامج "باتريوت" على القناة "14"، قال نتنياهو: "ربما نكون قد قمنا بالأمس بتصفية الرجل رقم 4 في "حماس"، ونحن نضربهم بشدة".

وعن السكان الذين تم إجلاؤهم، أوضح نتنياهو قائلا: "سنعيد الجميع إلى بيوتهم، سكان الشمال والجنوب، وأنا مستعد لعقد صفقة جزئية تعيد المخطوفين إلينا، لكننا

لسنا مستعدين للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يترك حماس سليمة".

وفي نفس الإطار، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" في وقت سابق من اليوم، أن الغموض لا يزال يلف مصير رئيس قسم العمليات في حركة "حماس" رائد سعد، الذي تتحدث تقارير متفرقة عن استهدافه في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة يوم أمس.

ونقلت "مكان" عن المتحدث العسكري الإسرائيلي "أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو أغارت على بنيتين إرهابيتين تستخدمان للأغراض العسكرية لحماس في مدينة غزة ومحيطها".

وأضاف أنه "سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل".

وقالت "مكان" إن القيادي سعد يعتبر رقم 4 في تنظيم حركة "حماس" وله دور كبير في اتخاذ القرار على مستوى القيادة، وكان مستهدفا من قبل جهاز الأمن الإسرائيلي "الموساد" منذ بداية الحرب وحتى قبلها. ويمتلك معلومات استخباراتية كبيرة، ويعرف بعمق مبنى شبكة الأنفاق، الجهاز الصاروخي والمواقع السرية التي تستخدمها "حماس".

وأمس السبت، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في القطاع "استشهاد 38 شخصا وفقدان 14 تحت الأنقاض وإصابة 50 آخرين بينهم من هم بحالة خطيرة، جراء قصف الاحتلال 4 أحياء في مدينة غزة هي مخيم الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون".

المصدر: "واللا"