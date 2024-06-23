مصر.. الحكم بالسجن 10 سنوات على والد زوجة علاء مبارك وحسام جنينة في قضية "أموال مستهلكي الغاز"

حكم القضاء المصري بمعاقبة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات في قضية أموال مستهلكي الغاز.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مجدي راسخ، وحسام رضا جنينة، بالسجن 10 سنوات لاتهامهما بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

جدير بالذكر أن جهات التحقيق كانت قد أحالت في وقت سابق محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة "ناشيونال غاس" الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول عن الغاز المحصلة من المستهلكين.

المصدر: "القاهرة 24"