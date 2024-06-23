إسرائيل تنوي إطلاق سراح 20 سجينا فلسطينيا لتوفير أماكن لمعتقلين جدد

تعتزم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية إطلاق سراح معتقلين إداريين فلسطينيين وصفتهم بالـ"خطيرين" عند انتهاء مدة توقيفهم، لتوفير مكان في السجون لمعتقلين "أكثر خطورة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" اضطرا الاسبوع الماضي إلى إلغاء 20 اعتقالا بسبب الاكتظاظ في السجون والمعتقلات.

وذكرت المراسلة العبرية للهيئة أن الأجهزة الأمنية ولهذا السبب تطلق سراح معتقلين إداريين خطرين عند انتهاء المدة المحددة لهم لتوفير مكان لمعتقلين أكثر خطورة من الضفة الغربية.

يذكر أن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي في إسرائيل قد أعلنت مطلع نيسان الماضي أن سعة السجون تبلغ 14500 سجين، في حين أن العدد الفعلي للسجناء يزيد عن 21000 سجين.

وأضافت أنه نظرا لنسبة الإشغال المرتفعة في السجن، بنسبة 50% تقريبا والزيادة المستمرة لعشرات المعتقلين يوميا، فإن مصلحة السجون لن تتمكن في غضون أيام قليلة من استيعاب "سجناء أمنيين إضافيين".

المصدر: مكان