قرار من السيسي بعد وفاة حجاج مصريين في السعودية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهاته بتشكيل خلية أزمة، برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

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وتجاوز عدد وفيات الحجاج هذا العام الألف حسب حصيلة وكالة "فرانس برس"، فيما أشار مصدر دبلوماسي إلى أن معظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحج.

وقال دبلوماسي عربي للوكالة إن 58 حالة وفاة إضافية سجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" أنه توفي ما لا يقل عن 550 حاجا هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين.

ووصلت درجات الحرارة هذا الأسبوع في السعودية إلى 45 درجة مئوية، وفي مكة سجلت 52 درجة.

المصدر: RT