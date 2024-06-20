قطع الكهرباء موقتا عن بعض مناطق الكويت

تواجه بعض المناطق في الكويت لليوم الثاني على التوالي انقطاعا موقتا للتيار الكهربائي خلال ذروة الاستهلاك، بسبب عجز محطات توليد الطاقة عن تلبية الطلب المتزايد الناجم عن الطقس الحار.

وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية في بيان يوم الخميس عن "المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعا من الساعة 11:00 صباحا إلى 5:00 مساء لمدة تراوح بين ساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة".

وأوضحت في بيان سابق مساء الأربعاء أن الانقطاع "جاء نتيجة لعدم قدرة محطات توليد الطاقة الكهربائية على استيفاء الطلب المتزايد على الأحمال الكهربائية خلال فترة الذروة" في ظلّ "ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بنفس الفترات من الأعوام السابقة".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات مثل هذه الإجراءات بسبب عجز في إنتاج الكهرباء.

ورغم أن سكان الكويت معتادون على طقس الخليج الحار، إلا أن البلد يتأثر بشكل متزايد بالتغير المناخي الناجم بشكل أساسي عن استهلاك الوقود الأحفوري مثل النفط الذي تُعد الكويت واحدا من أكبر مصدّريه.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الخبير الكويتي عادل السعدون "غالبا ما كانت درجة الحرارة تتجاوز الخمسين في يوليو لكنها بلغت 51 درجة مئوية أمس" الأربعاء.

وأضاف "ما نعيشه اليوم هو نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله".

ووقعت الكويت الشهر الماضي عقودا قصيرة المدى لشراء 300 ميغاوات من سلطنة عمان و200 ميغاوات من قطر من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تغطي فترة فصل الصيف.

وتملك الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، 7% من احتياطات النفط الخام في العالم.

المصدر: أ ف ب