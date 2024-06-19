المدعي العام الروسي يلتقي في موسكو نظيره الإماراتي

التقى المدعي العام في روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف في موسكو المدعي العام لدولة الإمارات العربية المتحدة حمد سيف الشامسي.

وفي أبريل الماضي التقى كراسنوف، في موسكو كذلك نظيره الإماراتي.

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خلال ترحيبه بضيفه الإماراتي، أشار المدعي العام الروسي إلى أن "هذه الوتيرة في الاتصالات واللقاءات تؤكد مدى التركيز على التطوير المكثف للتعاون وفقا للتوجه الذي حدده رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وهذا ينطبق بالكامل على توسيع رقعة التعاون في مواقع المنظمات الدولية المتعددة الأطراف، وفي المقام الأول الأمم المتحدة ومجموعة بريكس".

وكمثال إيجابي للتفاعل الناجح في مثل هذه المؤسسات، استشهد كراسنوف بتبادل الخبرات في مجال استرداد الأصول، الذي حدث قبل شهر في بطرسبورغ.

وأعرب إيغور كراسنوف عن تقديره الكبير للتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أبريل، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل بشأن مكافحة الجريمة وحماية حقوق المواطنين بين السلطات المختصة في البلدين، وتحدث عن التطورات المقدمة بالفعل في مجال الإشراف على تنفيذ التشريعات المتعلقة بحماية السكان والأراضي من الفيضانات وغيرها من حالات الطوارئ الطبيعية وكذلك التقنية.

وقال المدعي العام الروسي: "أنا واثق من أن النشاطات المستمرة الإضافية لمجموعة العمل ستجعل من الممكن تحقيق تقدم كبير في تعزيز سيادة القانون وزيادة فعالية مكافحة التهديدات الإجرامية المشتركة، بما في ذلك مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف والفساد وغسل الأموال والجرائم في المجال الرقمي، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للأصول الافتراضية.

وأكد كراسنوف للوفد الضيف، استعداد الجانب الروسي للتعاون في القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:RT