النائب العام الروسي يلتقي نظيره المصري لأول مرة

كشفت النيابة العامة الروسية عن بدء محادثات بين النائب العام الروسي إيغور كراسنوف ونظيره المصري محمد شوقي عياد في روسيا.

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ووفقا للنيابة الروسية يعد هذا هو اللقاء الأول بين كراسنوف وعياد، حيث يأتي ذلك في إطار زيارة الوفد المصري للمشاركة في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة في دول بريكس، والذي سيعقد بعد ظهر اليوم في مدينة سان بطرسبورغ.

وكان النائب العام الروسي قد زار مصر لأول مرة في تاريخ التعاون المصري الروسي، حيث استقبله نظيره المصري وقتها النائب العام حمادة الصاوي.

ويتطور التفاعل بين الأجهزة الرقابية الروسية والمصرية، وعلى وجه الخصوص، في يونيو 2022 عقد اجتماع للنائبين العامين لروسيا ومصر في سان بطرسبورغ، حيث وصل النائب حمادة الصاوي آنذاك إلى روسيا بدعوة من زميله الروسي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس والعشرون.

وتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على برنامج التعاون بين مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية ومكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية للفترة 2022-2024.

وكجزء من تنفيذه البرنامج المذكور عقدت موائد مستديرة في موسكو والقاهرة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملة الافتراضية بشكل غير القانوني وحماية حقوق رجال الأعمال. ومن المقرر أن يزور وفد مصري موسكو لبحث قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف.

بالإضافة إلى ذلك، تعقد الفعاليات على مستوى الخبراء، فضلاً عن اجتماعات لقيادات إدارات النيابتين العامتين في روسيا ومصر. ولذلك، في عام 2021 أجريت مشاورات رؤساء الادارات الدولية عبر الفيديو. وفي عام 2022 في القاهرة شارك ممثل النيابة العامة الروسية في المشاورات حول بلورة اتفاقية عالمية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. عقد اجتماع عمل لموطفي النيابة العامة الروسية مع رئيس إدارات التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان بمكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية.

المصدر: RT