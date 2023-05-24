لأول مرة.. النائب العام الروسي يزور مصر (فيديو)

لأول مرة في تاريخ التعاون المصري الروسي، وصل النائب العام الروسي إيغور كراسنوف لمصر، حيث استقبله نظيره المصري النائب العام حمادة الصاوي.

ويزور الوفد الروسي برئاسة كراسنوف مصر بدعوة من النائب العام لجمهورية مصر العربية حمادة الصاوي. وفي إطار الزيارة من المقرر إجراء محادثات بين النائب العام الروسي مع زميله المصري ومسؤولين آخرين.

ويتطور التفاعل بين الأجهزتين الرقابيتين الروسية والمصرية، وعلى وجه الخصوص، في يونيو 2022 عُقد اجتماع للنائبين العامين لروسيا ومصر في سانت بطرسبرغ، حيث وصل النائب حمادة الصاوي آنذاك إلى روسيا بدعوة من زميله الروسي للمشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرون.

وتم التوقيع خلال هذا الاجتماع على برنامج التعاون بين مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية ومكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية للفترة 2022-2024.

وكجزء من تنفيذه البرنامج المذكور عقدت موائد مستديرة في موسكو والقاهرة حول مكافحة الجرائم الإلكترونية واستخدام العملة الافتراضية بشكل غير القانوني وحماية حقوق رجال الأعمال. ومن المقرر أن يزور وفد مصري موسكو لبحث قضايا مكافحة الإرهاب والتطرف.

بالإضافة إلى ذلك، تُعقد الفعاليات على مستوى الخبراء، فضلاً عن اجتماعات لقيادات إدارات النيابتين العامتين في روسيا ومصر. ولذلك، في عام 2021 أجريت مشاورات رؤساء الادارات الدولية عبر الفيديو. وفي عام 2022 في القاهرة شارك ممثل النيابة العامة الروسية في المشاورات حول بلورة اتفاقية عالمية لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية. عقد اجتماع عمل لموطفي النيابة العامة الروسية مع رئيس إدارات التعاون الدولي وحماية حقوق الإنسان بمكتب النائب العام بجمهورية مصر العربية.

المصدر: RT