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الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قد تكون انتهكت بشكل ممنهج المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في غزة

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الأمم المتحدة: القوات الإسرائيلية قد تكون انتهكت بشكل ممنهج المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في غزة
Gettyimages.ru
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قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت مرارا المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وفشلت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم ست هجمات إسرائيلية تسببت في عدد كبير من الضحايا وتدمير البنية التحتية المدنية، قال المكتب إن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت بشكل منهجي مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم".

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك "يبدو أن مطلب اختيار وسائل وأساليب الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى أقصى حد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين قد انتهك باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية."

وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 37400 شخص وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأسبوع الماضي إن قتل مدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربع رهائن قد يرقى إلى جرائم حرب، وأن احتجاز المسلحين الفلسطينيين لأسرى في مناطق مكتظة بالسكان قد يرقى كذلك إلى حد جرائم الحرب.

المصدر: "رويترز"

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