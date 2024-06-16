مراسلتنا: قدرت أعداد الأشخاص الذين أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى بـ40 ألف مصل (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس، بأن عدد الأشخاص الذين أدوا صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى قدرت بـ40 ألف مصل، في ظل تضييقات الجيش الإسرائيلي غير المسبوقة.

وأضافت مراسلتنا أن القوات الإسرائيلية اعتدت صباح اليوم على المصلين، وهم في طريقهم إلى المسجد الأقصى، وأثناء خروجهم منه.

وجرى ضرب الشيوخ والرجال والنساء والأطفال على الأبواب وتم منع الآلاف من المصلين من الدخول إلى المسجد".

وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، ودقق في هويات المصلين المتواجدين بداخله، وعرقل حركة المصلين.

آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى pic.twitter.com/nBQ2rsalQR — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2024

فلسطينيون يقيمون صلاة العيد في المسجد الأقصى رغم القمع الإسرائيلي ونشر جيش الاحتلال الحواجز pic.twitter.com/hTOFGujof8 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2024

وفي ذات السياق، أدى ثمانية آلاف مصل، اليوم الأحد، صلاة العيد في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، في ظل التشديدات الإسرائيلية المفروضة على الحرم ومحيطه.

◾ صور .. صلاة العيد في المسجد الإبراهيمي بالخليل pic.twitter.com/rKPdW1nh0N — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 16, 2024

وقال مدير أوقاف الخليل إن "الآلاف وصلوا إلى الحرم الابراهيمي وساحاته الخارجية لأداة صلاة العيد، رغم تضييقات الاحتلال".

وأوضح أن "قوات الاحتلال عززت من انتشارها في محيط الحرم، وعلى بواباته الرئيسية، والحواجز المنتشرة في محيطه، وقامت بالتدقيق في بطاقات المواطنين، وأخضعت عددا منهم للتفتيش الجسدي".

المصدر: RT