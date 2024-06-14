"يديعوت أحرنوت": ممثل مصري يجسد شخصية النبي داوود في مسلسل جديد مع ممثلين اسرائيليين

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الممثل المصري مايكل إسكندر، سيلعب دور البطولة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داود" الذي سيعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية.

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وقالت الصحيفة إن إسكندر، سيقوم بدور النبي داود، إلى جانب عدد من الممثلين العرب الإسرائيليين وهم علي سليمان وأشرف برهوم، اللذان سيلعبان على التوالي دور الملك شاول ودوغ، كما ستلعب يالي توبول مرجاليت، حفيدة حاييم توبول، دور البطولة في المسلسل وستلعب دور ميراف، إحدى بنات شاؤول.

وسيلعب الممثل المصري مايكل إسكندر دور الملك داود في مسلسل بيت داود الذي ستنتجه أمازون. وأدت دور أخينوعم الإسرائيلية، إحدى زوجات داود، الممثلة الإسرائيلية أييليت زورير.

وسيلعب الممثل ستيفن لانغ دور النبي صموئيل، ولاعب كمال الأجسام البريطاني/ الممثل مارتن فورد الذي سيلعب دور "جالوت"، بالإضافة إلى ذلك، يضم طاقم العمل أيضا يالي توبول مارجاليت ("رسامة الوشم من أوشفيتز")، وحفيدة الممثل الراحل حاييم توبول التي ستلعب دور ماريف، والممثلة البريطانية إندي لويس التي ستلعب دور ميشال وكلاهما ابنتا شاؤول.

ويشارك في المسلسل أيضا الممثل الإسرائيلي الأمريكي عوديد فهر وسيلعب دور مستشار شاؤول أفنير، والممثل إيتان كاي الذي سيلعب دور جوناثان، والممثل العربي الإسرائيلي أشرف برهوم الذي سيلعب دور دويج ريدمان.

ويهدف المسلسل، الذي بدأ إنتاجه في اليونان، إلى سرد قصة صعود داود على خلفية تراجع شاول الذي يقع ضحية كبريائه.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن وجود الممثل المصري في المسلسل الإسرائيلي قد يستفز الكثير حيث أنه ممثل ولد في مصر وسيلعب دور أحد أهم القادة في تاريخ الشعب اليهودي.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل سنوات قليلة كانت هناك ضجة بعد أن ترددت أنباء عن أن الإسرائيلية جال جادوت ستلعب دور كليوباترا في فيلم.

المسلسل من إنتاج شركة Wonder المتخصصة في المحتوى المسيحي والمملوكة جزئيا للمخرج الأمريكي دالاس جينكينز - المسؤول عن المسلسل التلفزيوني The Chosen والذي تناول حياة المسيح.

المصدر : يديعوت أحرونوت