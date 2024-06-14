"الأونروا": أطفال فلسطين يدفعون ثمنا باهظا

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونشرت المنظمة اليوم الجمعة، تغريدة على منصة "إكس" أشارت فيها إلى أنه "في عام 2023، تم رفض أو تأخير أكثر من 3,000 تصريح لمغادرة الأطفال الفلسطينيين، قطاع غزة والضفة الغربية، لتلقي العلاج الطبي".

وأضافت: "منذ بداية الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية على القطاع، ويدفع الأطفال مرة أخرى ثمنا باهضا".

In 2023, over 3,000 permits for Palestinian children to leave #GazaStrip & #WestBank for medical treatment were denied or delayed



Since the war began, Israeli authorities have further restricted humanitarian access. Children are once again paying the highest price. #CeasefireNowpic.twitter.com/IcChGKb5C8 — UNRWA (@UNRWA) June 14, 2024

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بوفاة طفل بسبب "المجاعة والجفاف ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 40 شخصا".

وأمس الخميس، قالت "الأونروا" إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية، وأن الأطفال بغزة يبحثون في القمامة يوميا".

وكانت الوكالة أكدت أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع".

وفي أوائل مايو، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديدا في الشمال بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات، وفق ما أفادت وكالة "وفا".

المصدر: RT