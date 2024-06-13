"الأونروا": أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق غزة ما يشكل مخاطر كارثية

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.

وكتبت المنظمة في منشور على منصة "إكس" اليوم الخميس: "اعتبارا من 9 يونيو، تراكم أكثر من 330,000 طن من النفايات في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها في قطاع غزة، مما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية".

وأضافت "يبحث الأطفال بغزة في القمامة يوميا".

وأكدت أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع".

As of 9 June, over 330,000 tons of waste have accumulated in or near populated areas across #Gaza, posing catastrophic environmental & health risks. Children rummage through trash daily



Unimpeded humanitarian access + #CeasefireNow are crucial to restore humane living conditions pic.twitter.com/sn6hS6K1P9 — UNRWA (@UNRWA) June 13, 2024

وقالت "الأونروا"، في وقت سابق، إن الدمار في قطاع غزة لا يوصف ونصف المباني تم تدميرها.

ووصف فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة "الأونروا" في وقت سابق، الوضع الإنساني بالقطاع، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من 8 أشهر، بأنه "شبه ميؤوس منه" مشيرا إلى ضرورة "مواجهة المجاعة ومواجهة تدهور الوضع في جنوب القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف والشامل على القطاع، مخلفا حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

المصدر: RT