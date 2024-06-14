"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسير

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الجمعة، استهدافها قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالطيران المسير، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان اليوم الجمعة:"استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الموافق 14 - 6 - 2024 بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة رامات ديفيد الجوية داخل أراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة ورفح، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".

وكانت "المقاومة العراقية" أعلنت فجر الثلاثاء الماضي، استهدافها "هدفا حيويا" في إيلات (أم الرشراش) بالطيران المسير.

ويعلن الفصيل العراقي ذاته وبشكل متكرر، استهداف موانئ ومواقع إسرائيلية حساسة منذ أشهر عديدة.

وقد تبنت فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إٍسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT