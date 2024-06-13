مصر.. الأزهر ينظم أكبر مائدة إفطار للطلاب الوافدين في يوم عرفة

أعلن الجامع الأزهر تنظيم مائدة تتكون من 5000 وجبة إفطار للطلاب الوافدين في التاسع من ذي الحجة يوم وقفة عرفات.

وأنهت الإدارة العامة للجامع الأزهر جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال الصائمين إذ جرى تعزيز درجات الاستعداد القصوى وإتمام الجاهزية من خلال نظام عمل متكامل يعمل على مدار الساعة.

وشملت التحضيرات تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وتنظيم عملية الدخول والخروج وتوزيع وجبات الإفطار، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي يقدمها الجامع الأزهر.

وأكد عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أنه تم الانتهاء من إعداد الأماكن المخصصة لتناول طعام الإفطار داخل الجامع الأزهر مع تخصيص أماكن للرجال وأخرى للسيدات.

وفي السياق، قال هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر إن مبادرة إفطار الطلاب الوافدين تأتي في إطار الدور الإنساني والديني والتعليمي الذي يقوم به الأزهر في خدمة ورعاية أبنائه الوافدين ضيوف مصر وسفرائه في بلدانهم حول العالم، وإدخال الفرحة في قلوبهم وإشعارهم أنهم في بلدهم.

المصدر: "القاهرة 24"