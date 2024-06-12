"التحديات تجعلنا أقوى وسننتصر معا".. رئيس مجلس الدوما يهنئ المواطنين بيوم روسيا

هنأ رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيلاف فولودين المواطنين بيوم روسيا، مذكرا أنه حتى في أصعب الأوقات كان الروس متحدين دائما ووقفوا جنبا إلى جنب للدفاع عن وطنهم.

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وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "تم خلال السنوات الـ 10 الأخيرة فرض أكثر من 21 ألف عقوبة على دولتنا. وبالرغم من تصريحات واشنطن وبروكسل بأنها ستمزق الاقتصاد الروسي إلى أشلاء، فإن بلادنا تتطور".

وأضاف أن روسيا تمكنت خلال السنوات الماضية أن ترفع مكانتها من الموقع السادس إلى الرابع في قائمة أكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية، لتصبح أكبر اقتصاد في أوروبا. وأشار إلى أن الناتج المحلي لروسيا ازداد عام 2023 بنسبة 3.6% وأن نمو الاقتصاد الروسي في الربع الأول من عام 2024 بلغ 5.4%".

وخلص بالقول: "تجعلنا التحديات أقوى. وسننتصر معا".

المصدر: RT